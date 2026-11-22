भाजपा विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यसमिति ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बैठक में विकसित भारत 2047 और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को दोहराया गया।

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बैठक में उद्घाटन सत्र की शुरूआत दीप प्रज्ज्वलन, वंदे मातरम और स्वागत कार्यक्रम से हुई। हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद डॉ. कल्पना सैनी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और अपने विचार रखे। प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की।सत्र की अध्यक्षता करते हुए भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व राज्य ने इन दस वर्षों में विकास और विरासत के अनगिनत अभूतपूर्व आयामों को स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में देवभूमि के पवित्र धामों में व्यवस्थाओं का जो कायाकल्प हुआ है, उसने पर्यटन व्यवसाय के रूप में प्रदेश की आर्थिकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसी तरह प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हवाई कनेक्टिविटी में हुए जबरदस्त सुधार और लगातार बढ़ते निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार ने यूसीसी, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून सहित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अवैध कब्जों से 13 हजार एकड से अधिक सरकार भूमि मुक्त कराई गई है। उन्होंने आग्रह किया कि आगामी चुनाव के लिए जो कार्यक्रम कार्यसमिति में तय हुए हैं, उन्हें पूरी क्षमता और तन्मयता से आगे बढ़ाना है। प्रत्येक वर्ग और समाज को जोड़ने के कार्यक्रम करने हैं।अनुमोदन में वक्ताओं ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास गति को देश के नीतिगत स्थायित्व का प्रमाण बताया। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 से 7.8 फीसदी की जीडीपी वृद्धि का उल्लेख किया गया। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्थन दोहराया गया। स्टार्टअप इंडिया के तहत 2.3 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 23 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 59.14 करोड़ ऋण स्वीकृत हुए हैं।