एक विलेन फिल्म जैसी वारदात: हत्या के पीछे की कहानी हर किसी को चौंका रही, तीन लोगों को उतार दिया मौत के घाट

1 of 5 देहरादून में तीन हत्याओं से सनसनी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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रायपुर की विष्णुलोक कॉलोनी में मंगलवार को दिनदहाड़े तीन लोगों की हत्या में इस्तेमाल पेचकस ने वर्ष 2014 में रिलीज हुई फिल्म ‘एक विलेन’ की याद ताजा कर दी। फिल्म में खलनायक राकेश महाडकर का किरदार निभाने वाले रितेश देशमुख ने भी कत्ल के लिए पेचकस को ही हथियार बनाया था। वो फिल्म थी लेकिन रायपुर की वारदात में आरोपी राजकुमार ने हकीकत में पेचकस का हत्या के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक विलेन में राकेश महाडकर सीरियल किलर का किरदार निभाता है। वह अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और अपमान का बदला लेने के लिए महिलाओं को निशाना बनाता है। फिल्म की शुरुआत में वह आयशा के घर में घुसता है और उस पर पेचकस से हमला करता है। गंभीर रूप से घायल आयशा को वह खिड़की से नीचे फेंक देता है। फिल्म के आगे के हिस्से में भी यही पेचकस उसके अपराध का हथियार बना रहता है और वह आयशा के पिता की भी हत्या कर देता है।

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2 of 5 कपूर दंपती - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वहीं, रायपुर की विष्णुलोक कॉलोनी में हुई वारदात में पेचकस किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि विवाद के बाद आरोपी राजकुमार के हाथ में जानलेवा हथियार बन गया। पुलिस के मुताबिक, पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद के बाद राजकुमार ने बुजुर्ग दंपती रमेश कपूर (80) और उनकी पत्नी रजनी कपूर (75) पर पेचकस से हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही गंभीर हालत हो गई।

3 of 5 सहायक शीला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इसी दौरान पड़ोस के घर में काम करने वाली तिलया देवी उर्फ शीला (48) चीख-पुकार सुनकर वहां पहुंची और बीच-बचाव का प्रयास किया। आरोप है कि राजकुमार ने उस पर भी पेचकस से हमला कर दिया। उसके पेट में वार किए गए। तीनों घायलों को पुलिस ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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4 of 5 ट्रिपल मर्डर शीला की हत्या के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बुजुर्ग कपूर दंपती पर जानलेवा हमले के दौरान उनके घर के सामने काम कर रही शीला ने उन्हें बचाने के लिए आरोपी राजकुमार से भिड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर वह तत्काल दंपती के घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मदद के लिए आगे बढ़ी। आरोपी ने उस पर भी पेंचकस से कई वार किए। उसके पेट और गले पर वार किए जाने के बावजूद शीला ने हिम्मत नहीं हारी और हमलावर का सामना करती रही।

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5 of 5 घटनास्थल पर लोगों की भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी