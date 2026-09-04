Uttarkashi News: स्यानाचट्टी से हनुमानचट्टी के बीच वन-वे व्यवस्था लागू

फोटो सहितबड़कोट। यमुनोत्री धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ हाईवे पर वाहनों का दबाव भी बढ़ गया है। लगातार बढ़ते ट्रैफिक और जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्यानाचट्टी से हनुमानचट्टी के बीच वन-वे व्यवस्था लागू कर दी है।यात्रा सीजन में यमुनोत्री धाम जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने से स्यानाचट्टी-हनुमानचट्टी के बीच कई बार यातायात बाधित हो रहा था। आमने-सामने वाहनों के आने से जाम की स्थिति को रोकने के लिए पुलिस ने वन-वे व्यवस्था लागू की है। मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर यातायात को नियंत्रित किया जा रहा है। स्यानाचट्टी चौकी प्रभारी कांति राम जोशी के यात्रियों की सुविधा के लिए वन-वे व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस मार्ग पर लगातार निगरानी रख रही है। इधर हाईवे की स्थिति को लेकर एनएच के अधिशासी अभियंता मनोज रावत ने कहा कि वन-वे व्यवस्था की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। यह प्रशासन स्तर से लागू की गई होगी। उन्होंने बताया कि हाईवे पहले की तुलना में चौड़ा हो चुका है। हालांकि कुछ स्थानों पर दलदल के कारण परेशानी बनी हुई है जिसे दूर करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। यात्रा सीजन में बढ़ती भीड़ के बीच अब चुनौती ट्रैफिक को नियंत्रित रखने की है।