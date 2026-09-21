Uttarkashi News: जूडो में टिहरी जिले के 27 खिलाड़ी राज्य स्तर पर चयनित

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शिक्षा विभाग के क्रीड़ा मीडिया प्रभारी चक्रधर प्रसाद भद्री ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज बनाली से बालिका वर्ग में करिश्मा, राधिका मनवाल, सलोनी, राधिका, शिवानी और पारुल, बालक वर्ग में शुभम, आयुष, सागर, गगन, राघव, राहुल, विवेक और केशव का चयन हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज नागराजाधार से प्रिया और अंकिता, राजकीय इंटर कॉलेज छाम से अंशुमान, खुशी, बबीता, नीरज और सिद्धार्थ तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नई टिहरी से जेनब, आराधना, आयुषी, प्राची और समृद्धि का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ है।राज्य स्तरीय बालिका जूडो प्रतियोगिता 26 और 27 सितंबर को हरिद्वार में होगी। बालक वर्ग की प्रतियोगिता 8 से 10 अक्तूबर तक अल्मोड़ा में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर ब्लॉक समन्वयक यशपाल सिंह रावत, रिचा नकोटी, प्रदीप रावत आदि मौजूद रहे। संवाद