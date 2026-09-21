Uttarkashi News: डिजिटल हाजिरी और खराब नेटवर्क से परेशान ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन

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सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजीउत्तरकाशी। खराब मोबाइल नेटवर्क के बीच डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता ग्राम प्रधानों के लिए मुसीबत बन गई है। वीबीजी रामजी योजना के कार्यों में मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं होने और भुगतान अटकने से नाराज ग्राम प्रधानों ने सोमवार को मोर्चा खोल दिया। प्रधान संगठन के नेतृत्व में दर्जनों प्रधानों ने डुंडा ब्लॉक कार्यालय में प्रदर्शन कर ताला जड़ दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।ग्राम प्रधानों का कहना है कि पहाड़ी और दुर्गम गांवों में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब है। कार्यस्थलों पर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण मजदूरों की हाजिरी के लिए फोटो समय पर अपलोड नहीं हो पाती। इसका सीधा असर मजदूरों की मजदूरी पर पड़ रहा है। प्रधानों के मुताबिक कई जगह काम पूरा होने के बावजूद मजदूर भुगतान के लिए इंतजार कर रहे हैं।प्रधान संगठन डुंडा ब्लॉक के अध्यक्ष विनोद पडियार ने कहा कि सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजिटल हाजिरी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। नेटवर्क की समस्या का समाधान होने तक ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता में राहत देने अथवा ऑफलाइन हाजिरी का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की गई।प्रदर्शनकारी प्रधानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में जितेंद्र सिंह पोखरियाल, सोहन पाल राणा, वंदना, सोनी भंडारी, सुनीता देवी, आशुतोष, सतवीर परमार, कमला बिष्ट, अमित चौहान, जमुना नेगी आदि मौजूद रहे।