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Uttarkashi News: बिजली गिरने से 12 भेड़-बकरियों की मौत

Tue, 03 Nov 2026 05:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Tue, 03 Nov 2026 05:46 PM IST
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12 sheep and goats killed by a lightning strike
पुरोला। मोरी विकासखंड के चांगसील बुग्याल में मौसम की मार ने भीतरी गांव के भेड़पालकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सोमवार रात हुई तेज बारिश और बर्फबारी के बाद मंगलवार तड़के बिजली गिरने से 12 भेड़-बकरियों की मौत हो गई जबकि 40 से 50 पशु लापता बताए जा रहे हैं।
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भीतरी गांव के पशुपालक इन दिनों अपनी भेड़-बकरियों के साथ चांगसील बुग्याल के रयाली थाच क्षेत्र में मौजूद हैं। सोमवार रात मौसम खराब होने के बाद मंगलवार सुबह बिजली उनकी पशुओं की टोली पर गिर गई। हादसे में प्रकाश सिंह, सुरेश और सोवन सिंह की भेड़-बकरियां चपेट में आ गईं। 12 भेड़-बकरियों की मौत हो गई जबकि 40 से 50 लापता हैं।
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भीतरी के ग्राम प्रधान महेंद्र कुंवर ने बताया कि बुग्याल क्षेत्र में दूरसंचार सुविधा नहीं होने के कारण घटना की सूचना देर से मिल सकी। सूचना प्रशासन को दे दी गई है। तहसीलदार मोरी सरदार सिंह चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर उप राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। दूसरी ओर दूरस्थ बुग्यालों में संचार सुविधा का अभाव एक बार फिर बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। संवाद
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