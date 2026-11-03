Uttarkashi News: बिजली गिरने से 12 भेड़-बकरियों की मौत

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भीतरी गांव के पशुपालक इन दिनों अपनी भेड़-बकरियों के साथ चांगसील बुग्याल के रयाली थाच क्षेत्र में मौजूद हैं। सोमवार रात मौसम खराब होने के बाद मंगलवार सुबह बिजली उनकी पशुओं की टोली पर गिर गई। हादसे में प्रकाश सिंह, सुरेश और सोवन सिंह की भेड़-बकरियां चपेट में आ गईं। 12 भेड़-बकरियों की मौत हो गई जबकि 40 से 50 लापता हैं।भीतरी के ग्राम प्रधान महेंद्र कुंवर ने बताया कि बुग्याल क्षेत्र में दूरसंचार सुविधा नहीं होने के कारण घटना की सूचना देर से मिल सकी। सूचना प्रशासन को दे दी गई है। तहसीलदार मोरी सरदार सिंह चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर उप राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। दूसरी ओर दूरस्थ बुग्यालों में संचार सुविधा का अभाव एक बार फिर बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। संवाद