Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर में अगले महीने से शुरू होगा मास्टर ड्रेनेज प्लान का काम

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बृहस्पतिवार को विधायक शिव अरोरा ने अपने कार्यालय पर सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना की वित्तीय स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, निर्माण कंपनी को जारी लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) और यूटिलिटी शिफ्टिंग की तैयारियों पर चर्चा हुई। विधायक ने बताया कि हर बरसात में शहर के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं जिससे नागरिकों, व्यापारियों और राहगीरों को भारी परेशानी होती है।उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष मास्टर ड्रेनेज प्लान का प्रस्ताव रखा था। वीके इंफ्राटेक कंपनी से सर्वे कराने के बाद डीपीआर तैयार हुई और 786.73 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति मिली। पूरी परियोजना दो चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण के लिए 441.79 करोड़ और द्वितीय चरण के लिए करीब 344.94 करोड़ का प्रावधान है।प्रथम चरण में 390.39 करोड़ के मुख्य निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिंचाई विभाग ने मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद (बिहार) को एलओआई जारी किया है। अगले दो सप्ताह में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू होगा। बैठक में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार दीक्षित, अधिशासी अभियंता भरत सिंह डांगी, एसडीओ विनोद कुमार, मयंक कक्कड़ मौजूद रहे।