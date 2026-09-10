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रुद्रपुर: बाथरूम में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पति को भेजा था घर से बाहर

Thu, 10 Sep 2026 07:51 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 10 Sep 2026 07:51 PM IST
सार

रुद्रपुर में एक महिला का शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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Woman body found hanging in bathroom in rudrapur
crime - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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रुद्रपुर में संदिग्ध हालात में एक महिला का शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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कचनाल, बिलासपुर (रामपुर, यूपी) निवासी ब्यूटी दास (27) पत्नी इमरान अटरिया गली नंबर चार में किराये के मकान में रहती थी। इमरान राजमिस्त्री का काम करता है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात ब्यूटी ने इमरान से कुछ देर के लिए घर से बाहर जाने को कहा। इमरान के बाहर जाने के बाद ब्यूटी बाथरूम में चली गई। वहां उसने फंदा लगा लिया।

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काफी देर बाद इमरान घर लौटा तो ब्यूटी कमरे में नहीं मिली। तलाश करने पर वह बाथरूम में फंदे से लटकी मिली। यह देखकर इमरान के होश उड़ गए। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने महिला को फंदे से नीचे उतारा और जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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सूचना पर पंतनगर थाने के एसआई पंकज महर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। सीओ विभव सैनी ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की मृत्यु फंदे से लटकने के कारण हुई प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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