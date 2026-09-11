Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
सोना - 1,58,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,50,000 प्रति किलो
--
नामांकन
किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का समय 10 बजे से।
--
प्रवेश
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
चांदी - 2,50,000 प्रति किलो
नामांकन
किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का समय 10 बजे से।
प्रवेश
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।