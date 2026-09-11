Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी - 2,50,000 प्रति किलो

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नामांकन

किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का समय 10 बजे से।

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प्रवेश

रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।



सोना - 1,58,000 प्रति 10 ग्राम