Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर - युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत अंडर-14 व 19 बालिका वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से।

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धार्मिक कार्यक्रम

काशीपुर - अग्रसेन पार्क में चल रही रामकथा दोपहर तीन बजे से।



खेल महाकुंभ