Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:11 AM IST
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खेल महाकुंभ
काशीपुर - युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत अंडर-14 व 19 बालिका वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से।
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धार्मिक कार्यक्रम
काशीपुर - अग्रसेन पार्क में चल रही रामकथा दोपहर तीन बजे से।
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काशीपुर - युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत अंडर-14 व 19 बालिका वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से।
धार्मिक कार्यक्रम
काशीपुर - अग्रसेन पार्क में चल रही रामकथा दोपहर तीन बजे से।