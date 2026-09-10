काशीपुर: पड़ोस के घर में छात्रा की कनपटी पर गोली लगने से मौत, हत्या की आशंका; घटना के बाद से आरोपी परिवार फरार

काशीपुर आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ैया देवी में छात्रा की पड़ोस के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में कनपटी पर गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने आशंका जताई है कि छात्रा की हत्या की गई है। घटना के बाद आरोपी परिवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ग्राम मड़ैया देवी निवासी महेबीस जहां (22) पुत्री स्व. फरियाद हुसैन बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 बजे पड़ोस में रहने वाले परिवार के घर गई थी। करीब 11:30 बजे घर से धमाके की आवाज आई। कुछ देर बाद पड़ोस का एक व्यक्ति खून से लथपथ महेबीस को उठाकर उसके भाई मोहम्मद फईम को सौंपकर भाग गया। छात्रा की बायीं कनपटी पर गोली लगी थी।

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सूचना पर पैगा चौकी प्रभारी विक्रम सिंह धामी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घर पर आरोपी परिवार की दो नाबालिग लड़कियों के अलावा कोई नहीं मिला। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। सूचना पर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल और मृतका के घर से साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल पर जगह-जगह खून के छींटे और घर तक जाने वाली सड़क पर खून की बूंदें मिलीं। आशंका है कि खून को पानी से धोने का प्रयास किया गया होगा। पुलिस के मुताबिक हत्या में प्रयुक्त हथियार मौके से नहीं मिला है।

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मृतका ने हाल ही में बीए पास किया था

मृतका महेबीस जहां के बड़े भाई मोहम्मद फईम ने बताया कि वह तीन भाई हैं और महेबीस इकलौती बहन थी। दो भाई दिल्ली में नौकरी करते हैं। महेबीस ने इसी साल बीए फाइनल पास किया था। मोहम्मद फईम ने आरोप लगाया कि पड़ोसी परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बहन की गोली मारकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी परिवार में पति-पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां रहते हैं। मोहल्ले वालों के अनुसार परिवारों में कभी कोई मनमुटाव नहीं था।

रील बनाने के दौरान हादसे की चर्चा

क्षेत्रवासियों ने आशंका जताई है कि कहीं महेबीस जहां और पड़ोस में रहने वाली तीन लड़कियां तमंचे के साथ रील तो नहीं बना रही थीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर घर में तमंचा कहां से आया और क्यों लोड करके रखा गया था। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

घटना से क्षेत्रवासी सन्न, कोई बोलने को तैयार नहीं

महुआखेड़ा गंज के ग्राम मढ़ैया देवी में स्व. फरियाद हुसैन की बेटी महेबीस जहां की गोली लगने से हुई मौत के बाद क्षेत्रवासी सन्न हैं। आसपास रहने वाले लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने इतना जरूर कहा कि पड़ोसी परिवार से उन लोगों ने कभी भी कोई अनबन नहीं सुनी। आखिर क्यों महेबीस जहां की हत्या की गई यह समझ में नहीं आ रहा है। मृतका के अन्य परिजनों ने बताया कि महेबीस की शादी अगले साल किए जाने की तैयारी चल रही थी।

प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। आरोपी परिवार भाग गया है और असलहा बरामद नहीं हुआ है। शव का पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी परिजनों की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। - प्रशांत कुमार, सीओ काशीपुर