Udham Singh Nagar News: बारिश के चलते संवेदनशील रेलखंडों पर बढ़ाई गई सतर्कता
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 28 Sep 2026 02:06 AM IST
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लालकुआं। क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच रेल परिचालन को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए इज्जतनगर मंडल के अधिकारी और कर्मचारी पिछले 60 घंटे से दिन-रात ड्यूटी पर जुटे हैं। मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा ने बताया कि इज्जतनगर मंडल के भोजीपुरा-लालकुआं-काठगोदाम, कटघर-रामनगर-काशीपुर-लालकुआं रेलखंडों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों की टीमें भी सतर्क रखी गई है। संवाद
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