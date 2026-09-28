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Udham Singh Nagar News: राज्य स्तरीय तैराकी में सर्वोदय ने जीता स्वर्ण पदक

Mon, 28 Sep 2026 02:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 28 Sep 2026 02:02 AM IST
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Sarvodaya won the gold medal in state-level swimming.
खटीमा। शहीद हरि किशन शिक्षण संस्थान अशोक फार्म के 12वीं के छात्र सर्वोदय ने राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम गौलापार स्थित तरण ताल में शनिवार को आयोजित प्रतियोगिता में सर्वोदय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की। प्रधानाचार्य सुदर्शन डोबरियाल, खेल शिक्षक सतेंद्र थपलियाल व अध्यापिका प्रेमा सामंत ने छात्र को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संवाद
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