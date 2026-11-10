Udham Singh Nagar News: राज्य आंदोलनकारियों ने भाजपा-कांग्रेस पर लगाया उपेक्षा का आरोप

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प्रदेश प्रवक्ता बहादुर सिंह भंडारी ने कहा कि गठन के 26 साल पूरे होने के बावजूद राज्य की मूल अवधारणा अधूरी है। प्रदेश का मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है लेकिन दोनों सरकारें इसे पूर्ण राजधानी का स्वरूप देने में विफल रही हैं। प्रदेश मंत्री हरीश भट्ट ने कहा कि राज्य गठन के दो दशक बाद भी आन्दोलनकारियों का चिह्नीकरण पूरा नहीं हो पाया है। वहां अधिवक्ता रमेशनाथ, जगदीश कान्त श्रीवास्तव, देवेन्द्र प्रसाद गुप्ता, लाल सिंह शाह, तनवीर खां, योगेशचंद भटनागर, विकास गुप्ता, बबलू राम सागर, पूरन सिंह मलवाल, योगेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।इनसेट......राज्य आंदोलनकारी पासी को किया सम्मानितउत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सोमवार को तहसीलदार पीएस चौहान ने राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सांसद बलराज पासी को शॉल ओढाकर सम्मानित किया। राज्य आंदोलनकारी डाॅ. नरेंद्र खत्री बाहर होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी प्रधान कुलविंदर सिंह किंदा, मंगा सिंह, महिपाल सिंह आदि थे। संवाद