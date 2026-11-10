Udham Singh Nagar News: काशीपुर से लोकल रूट पर चली रोडवेज की बसें

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दीपावली के दिन सुबह से ही काशीपुर बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। दीपावली की खरीदारी कर लौट रहे लोगों के साथ-साथ अपने घरों को जा रहे लोगों को बसों से काफी सुविधा मिली। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे लोगों को विशेष रूप से फायदा हुआ। त्योहार के दिन भी रोडवेज के चालक-परिचालकों ने ड्यूटी पर रहकर यात्रियों की सेवा की। सोमवार को भी बस स्टेशन पर काफी भीड़ उमड़ी। लोकल रूट के साथ-साथ लंबी दूरी के यात्रियों की संख्या अधिक होने से बसों में काफी भीड़ उमड़ी। डिपो के सीनियर फोरमैन मोहम्मद यामीन ने बताया कि काशीपुर से जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, रामनगर, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, हल्द्वानी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बसें चलाई गईं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त फेरे भी लगाए गए। संवाद

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काशीपुर। दीपावली पर रोडवेज डिपो ने काशीपुर से लोकल रूटों पर विशेष बसों का संचालन किया। त्योहार के दिन बसें चलने से यात्रियों को अपने गांव और शहर पहुंचने में काफी राहत मिली।