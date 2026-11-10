Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Pantnagar University will now bring an agricultural revolution to the hills.

Udham Singh Nagar News: पंतनगर विवि अब पहाड़ों में लाएगा कृषि क्रांति

Tue, 10 Nov 2026 12:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 10 Nov 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Pantnagar University will now bring an agricultural revolution to the hills.
पंतनगर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि में कुलपति डॉ. एसके कश्यप ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्वतीय कृषि के सघन विकास की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि पंतनगर ने देश को हरित क्रांति दी, अब पर्वतीय क्रांति लानी है। इसके लिए रणनीति का क्रियान्वयन 30 दिन में धरातल पर दिखना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) को जिले का कृषि ज्ञान केंद्र बनाने के निर्देश दिए, जहां किसानों को बीज से बाजार तक समाधान मिले।
विज्ञापन

निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. सी. तिवारी ने मोटे अनाज, दलहन-तिलहन, सेब, कीवी, माल्टा और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने तथा महिला किसानों व युवाओं को मशरूम, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और कृषि उद्यमिता का प्रशिक्षण देने की बात कही। निदेशक शोध डॉ. एसके वर्मा ने वन्यजीवों से फसल सुरक्षा, सिंचाई, मृदा कटाव, जलवायु परिवर्तन और पलायन पर शोध की जानकारी दी।
विज्ञापन

अधिष्ठाता कृषि ने पाठ्यक्रम में पर्वतीय कृषि को स्थान देने और गांवों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव दिलाने पर जोर दिया। अधिष्ठाता सामुदायिक विज्ञान ने पोषण सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और युवा कौशल विकास की बात रखी। कुलसचिव और निदेशक प्रशासन सहित सभी अधिष्ठाता, निदेशक व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed