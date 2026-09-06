Udham Singh Nagar News: राधा-कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता में ऋषभ प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 06 Sep 2026 01:17 AM IST
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खटीमा। संस्कार भारती खटीमा की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री शिव मंदिर भूड़-महोलिया में राधा-कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें 47 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में ऋषभ राना प्रथम, माही द्वितीय व तेजस्विनी तृतीय स्थान पर रहीं। सभी प्रतिभागियों को संस्था की ओर से पुरस्कृत किया गया। संचालन सचिव बीडी चिल्कोटी ने किया। वहां पर हरदेव सिंह राना, नरेश चंद्र तिवारी, चरनजीत राना, केसी जोशी, डॉ. सुबोध तिवारी, डॉ. तुलसीराम, नंदलाल वर्मा, धर्मेंद्र दीक्षित आदि थे। संवाद
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