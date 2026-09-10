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हल्द्वानी से गूंजा मिशन-2027 का शंखनाद: चुनावी मोड में भाजपा, नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा

Thu, 10 Sep 2026 03:29 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Thu, 10 Sep 2026 03:29 PM IST
सार

उत्तराखंड भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति बुधवार को पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आई। रामपुर रोड स्थित एक होटल में प्रदेश भर से जुटे सैकड़ों पदाधिकारियों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। 

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BJP seen in election mode in uttarakhand
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति में बुधवार को भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आई। यहां रामपुर रोड स्थित एक होटल में प्रदेश भर से जुटे सैकड़ों पदाधिकारियों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती दिलाने का मंत्र दिया।

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राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में राजनीति सत्ता नहीं साधना है, भोग नहीं त्याग है और तपस्या है। उत्तराखंड सरकार विकास को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है और भाजपा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वंदे मातरम् और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है, जबकि पिछली सरकारों ने देश की जनसांख्यिकी बिगाड़ने का काम किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि बूथ और मंडल को मजबूत करना है, संघर्ष और परिश्रम के बल पर ही 2027 में हैट्रिक लगेगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचा है, हमने जो कहा वो किया, चारधाम, ऑलवेदर रोड, पर्यटन और रोजगार पर सरकार का फोकस है और सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाना है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन ही सरकार की ताकत है और 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और अब शुद्धिकरण जैसे मामलों पर राजनीति कर रही है। पूर्व

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प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जबकि कांग्रेस परिवार की पार्टी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगा और चुनावी तैयारियों को धार देगा। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि भाजपा में ही दलित सुरक्षित है और कांग्रेस शुद्धिकरण के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस का सफाया होने वाला है और पूर्व सैनिक आज भी भाजपा के साथ हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा और युवा शक्ति ही 2027 का चुनाव जिताएगी और सरकार ने युवाओं के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली ने कहा कि युवा पूरी तरह भाजपा के साथ है। सैकड़ों वो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ाएंगे और इस बैठक से संदेश जाएगा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

 

संगठन पदाधिकारियों, मंत्रियों से बातचीत

भाजपा के लिए संगठन सर्वोपरी है। बूथ से लेकर विश्व तक हमारा संगठन है, इसीलिए आज नंबर वन हैं। भाजपा का किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन से कार्यकर्ता प्रेरणा लेंगे। -अजय भट्ट, सांसद

राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर कार्यकर्ता 2027 के लिए एक कार्ययोजना लेकर यहां से जाएगा। 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। - रेखा आर्या, काबीना मंत्री

केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड से लगाव रखता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के देवभूमि में आने से आने वाले चुनावों की जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। -विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक तीन-चार महीने में होती रहती है। चुनाव से पहले यह विस्तारित कार्यसमिति है। निश्चित रूप से 2027 के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। -नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद।

भाजपा में कार्यसमिति की बैठक बेहद अहम होती है। भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार धार देने का काम करती रही है। इस बैठक से भी कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश गया है। - खजान दास, कैबिनेट मंत्री

आज की कार्यसमिति की बैठक आगामी चुनावों का आगाज है। बैठक में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उससे तय है कि 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। -हेमंत द्विवेदी। बीकेटीसी अध्यक्ष



 

युवा भाजपा के साथ, प्रदेश में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार : विपुल मैंदोली

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली ने कहा कि प्रदेश का युवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2027 में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

मीडिया से बातचीत करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने युवा बेरोजगारों के लिए कभी कुछ नहीं किया। केवल वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना समेत तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है।
 

पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर रही भाजपा : गणेश जोशी

भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिकों का सम्मान करती है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन लागू कर पूर्व सैनिकों का मान बढ़ाया है। 95 प्रतिशत पूर्व सैनिक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। पहले शहीद होने पर 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस का पूरी तरह सफाया होने वाला है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2027 में फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी।


 

कांग्रेस शुद्धिकरण के नाम पर कर रही वोट की राजनीति: खजान दास
भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति में पहुंचे कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस पर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए खजान दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ही दलित समाज सुरक्षित है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम करती है। कांग्रेस शुद्धिकरण के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आज की विस्तारित कार्यसमिति बैठक बेहद अहम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिलेगा और 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी। सरकार और संगठन मिलकर जनहित के कार्य कर रहे हैं। 

राज्य पूरी तरह चुनावी मोड में, भाजपा पन्ना प्रमुख तक मजबूत : मदन कौशिक

भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति बैठक में पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि राज्य पूरी तरह से चुनावी मोड में चला गया है। मीडिया से बात करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है, पन्ना प्रमुख तक हमारे पास कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि आज इस विस्तारित कार्यसमिति में सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगले चुनाव तक के कार्यक्रम भी तय होंगे, बड़े-बड़े कार्यक्रम तय होंगे, नेताओं के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कौशिक ने दावा किया कि प्रदेश में सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बनेगी। संवाद
 

कांग्रेस ने हमेशा सनातन का अपमान किया: तीरथ सिंह रावत

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म और संस्कृति का अपमान किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से लेकर तमाम हिंदू आस्था के मुद्दों पर कांग्रेस का रवैया नकारात्मक रहा है। अब जब चुनाव नजदीक हैं तो कांग्रेस शुद्धिकरण जैसी बातें कर लोगों को भ्रमित कर रही है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता कांग्रेस के इस ढोंग को समझती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है। संगठन पूरी तरह मजबूत है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। 2027 में भाजपा फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है।

उत्तराखंड में भाजपा लगाएगी जीत की हैट्रिक: बलूनी

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार शानदार कार्य कर रही है। सरकार के सभी कार्य राज्य के संवर्धन और विकास के लिए हैं। उन्होंने कहा कि वह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिस राज्य को अटल जी ने बनाया हमारी सरकारें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्हें विकसित राज्य बना रही हैं।

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहुंचे बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें बनने के बाद से ही राज्य विकास के नए आयाम छू रहा है। कांग्रेस के शासन में दिल्ली और देहरादून तक पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते थे अब केवल दो से तीन घंटे लगते हैं, इसकी कोई पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के उसे बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा का स्वर्णिम काल अभी आना बाकी है। बलूनी ने कहा कि ठीक उसी तरह उत्तराखंड में भी भाजपा का स्वर्णिम काल तब आएगा जब हम तीसरी बार रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे।

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