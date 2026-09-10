बाजपुर: संदिग्ध हालात में महिला फंदे पर लटकी मिली, परिजन ले गए थे अस्पताल; मौत

बाजपुर के गांव हरलालपुर में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला घर में फंदे पर लटकी मिली। परिजन उसे अचेत अवस्था में निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को घर ले आए। सूचना पर देर शाम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल कर शव को मोर्चरी में रखवाया।

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बृहस्पतिवार को पुलिस ने तहसीलदार पीएस चौहान की मौजूदगी में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।