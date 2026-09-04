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Udham Singh Nagar News: बदहाल सड़क की सुध नहीं लिए जाने पर नाराजगी

Fri, 04 Sep 2026 01:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 04 Sep 2026 01:22 AM IST
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Resentment over the neglect of the dilapidated road
बाजपुर। नमूना से दोराहा तक सड़क बदहाल होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क का निर्माण कराने की मांग की।
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बृहस्पतिवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष यशपाल राजहंस कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि बाजपुर क्षेत्र में दोराहा से नमूना तक सड़क को सुधारीकरण की जरूरत है। बताया कि सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढे यात्रियों और राहगीरों के लिए परेशानी बन गए हैं। आए दिन दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। लोनिवि को सूचित करने के बाद भी समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है। संवाद

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