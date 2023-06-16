Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर में बनेगा कुमाऊं का पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी भवन

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अगस्त 2019 में कलक्ट्रेट परिसर में राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह का निर्माण हुआ था, जहां करीब 60 से अधिक सामान्य अपराधों के विधि विवादित बच्चों के रहने का इंतजाम है। उनकी पढ़ाई, मनोरंजन, चिकित्सा और न्यायिक व्यवस्था का भी उसी परिसर में संचालन है। वहां पर 15 वर्ष तक के सामान्य अपराधों के विधि विवादित बच्चे रहते हैं। कुमाऊं भर में अभी तक कहीं पर भी प्लेस ऑफ सेफ्टी नहीं होने से सभी विधि विवादित 16 से 18 वर्षीय किशोरों को हरिद्वार भेजा जाता है। गृह परिसर में प्लेस ऑफ सेफ्टी को बनाने का प्रस्ताव आया, जिसे परिसर के पहले तल में बनाया जा रहा है। इसका काम अब अंतिम चरण में है। बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि निर्माणाधीन संस्था ने इस साल काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 70 प्रतिशत से अधिक काम हो गया है। भवन इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा।