Udham Singh Nagar News: रेलवे स्टेशन पर चलाया सघन चेकिंग अभियान

विज्ञापन





काशीपुर। रविवार और सोमवार को रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों के भीतर यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की गई। प्लेटफार्म पर घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वहां आरपीएफ प्रभारी सुखवंत सिंह, आरपीएफ एसआई ममता यादव, कृष्ण सिंह राणा और जीआरपी प्रभारी तरनुम्म सईद, सुरभि सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद