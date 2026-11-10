Udham Singh Nagar News: बंदी छोड़ दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहिब के दरबार में नवाया शीश

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गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में बंदी छोड़ दिवस पर 15 दिवसीय दीपावली मेला रविवार से शुरू हो गया। चार दिवसीय मुख्य पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को श्री हरमंदिर साहिब के दरबार में रखें गए श्री अखंड पाठ साहिब का भोग 11 नवंबर को पड़ेगा।बाबा अलमस्त दीवान हॉल में रविवार से शुरू धार्मिक दीवान में पंथ प्रसिद्ध गुरविंदर सिंह अनमोल, गुरबाज सिंह आजाद, देशा सिंह दिलेर के ढाड़ी जत्थे, भूपेंद्र सिह तेटा, सुच्चा सिंह डेरा पठान, गुरनाम सिंह परवाना, मुख्तियार सिंह सेवक, महल सिंह मस्त, दलजीत सिंह खालसा, स्वर्ण सिंह माला के कविसरी जत्थों के साथ श्री हरमंदिर साहिब दरबार अमृतसर के हजूरी रागी रंजीत सिंह जत्थे तथा नानकमत्ता साहिब के हजूरी रागी व कथावाचक ज्ञानी शमशेर सिंह, गुरसेवक सिंह ने संगत को गुरु जस श्रवण व सिख पंथ का इतिहास सुनाकर निहाल किया।धार्मिक दीवान का संचालन एसजीपीसी के धर्म प्रचारक सुखविंदर सिंह एमए ने किया। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा लाल गुरु, गुरुद्वारा भंडारा साहिब, गुरुद्वारा दूधवाला कुआं, पवित्र बाऊली साहिब पर भी आस्था एवं श्रद्धा के साथ मत्था टेक अरदास की। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लंगर की विशेष व्यवस्था की गई थी।डेरा कार सेवा में दिल्ली से पहुंचे डेरा मुखी संत बाबा बचन सिंह के साथ आए दिल्ली के लागंरियों ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष पकवान का लंगर तैयार किया था। गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा की ओर से लंगर की विशेष व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने इस दौरान लगे मेले का भी आनंद उठाया।वहां डेरा कार सेवा के जत्थेदार बाबा रविंद्र सिंह, बाबा गुरजंट सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, उपाध्यक्ष बीबी कमलेश कौर माटा, महासचिव अमरजीत सिंह बोपाराए, सचिव हरभजन सिंह, सदस्य गुरबंत सिंह, प्रकाश सिंह, देवेंदर सिंह, निर्मल सिंह हंसपाल, प्रताप सिंह, सुखवंत सिंह पन्नू, हर भाग सिंह, प्रबंधक रंजीत सिंह ढिल्लों, सुखवंत सिंह भुल्लर, बलदेव सिंह चीमा, दिलबाग सिंह, दारा सिंह, अजीत पाल सिंह आदि थे।संगत की सेवा में यह संस्थाएं लगी थींबंदी छोड़ दिवस पर लगे दीपावली मेले में पहुंची लाखों की संगत की सेवा के लिए शासन-प्रशासन के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी व्यापक तैयारियां की थीं। प्रबंधन कमेटी की ओर से संचालित गुरु नानक इंटर कॉलेज व गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज के शिक्षक, शिक्षिकाओं के साथ ही एनसीपी, स्काउट गाइड के साथ सीनियर छात्र-छात्राओं ने लंगर हाॅल में लंगर छकाने से लेकर जोड़ा घर, कड़ा प्रसाद व श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने का कार्य किया। शाहजहांपुर से आए श्री गुरु नानक सेवा जत्था जत्थेदार मनजीत सिंह के नेतृत्व में श्री दरबार साहिब, भाई मंझ सेवा सोसायटी सितारगंज के जत्थेदार सोहन सिंह के साथ लगे सेवादार लंगर की सेवा में लगे थे। पूरनपुर से पहुंचे गुरुनानक इंटर कॉलेज की टीम श्रद्धालुओं की सेवा में लगी थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया निशुल्क स्वास्थ्य शिवर में देवेंद्र सिंह, हरनीत सिंह, हरीशचंद्र सती सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम सेवा में लगी थी।