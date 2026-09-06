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Udham Singh Nagar News: अतिक्रमण हटा, अब सड़क को 120 फीट चौड़ा करने की कवायद तेज

Sun, 06 Sep 2026 01:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:12 AM IST
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Encroachments removed; efforts to widen the road to 120 feet now intensified.
रुद्रपुर। शहर की सबसे व्यस्त सड़क काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरा होने के बाद अब सड़क को 120 फीट चौड़ा करने की कवायद तेज कर दी है।
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लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने पिछले सप्ताह सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से लगे ठेले, खोखे, टिन शेड और पक्के अतिक्रमण को हटा दिया था। लगभग दो किलोमीटर के दायरे में हुई इस कार्रवाई के बाद सड़क का दायरा काफी बढ़ गया है। अधिकारियों के अनुसार काशीपुर बाईपास को 120 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। काशीपुर बाईपास पर रोजाना भारी वाहनों का दबाव रहता है। अतिक्रमण के चलते यहां जाम और हादसों की स्थिति बनी रहती थी। व्यापारियों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। चौड़ीकरण होने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि लोनिवि जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू कर काम कराएगा।
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