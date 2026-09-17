Udham Singh Nagar News: सीएम धामी की मां बिशना देवी ने बच्चों के साथ देखी हनुमान अंश

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मुख्यमंत्री की मां बिशना देवी अपनी बड़ी पुत्री नंदी देवी और दामाद लक्ष्मण सिंह के साथ फिल्म देखने गईं। उनके साथ में विभिन्न विद्यालयोंऔर तारा बाल संस्थान के बच्चों ने भी फिल्म का लुत्फ उठाया। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्या ने बताया कि सिनेमाघर में फिल्म के सभी चारों शो निशुल्क दिखाए गए। वहां दायित्वधारी मोहिनी पोखरिया, गंभीर धामी, किशन सिंह किन्ना, पालिकाध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, सतीश गोयल, सतीश भट्ट, जीवन धामी, रंदीप पोखरिया, प्रियांशु बंसल, बसंती खोलिया, कुंदन खोलिया आदि थे।ब्लॉक परिसर में मनाया जन्मदिन समारोहखटीमा। थारू जनजाति समाज ने ब्लॉक कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में थारू समाज की लोक परंपराओं की सुंदर प्रस्तुति दी गई। लोक गायक बंटी राणा, जय भूमसेन होलिका उत्थान समिति, थारू कला निपुण समिति और अन्य टीमों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। वहां जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्या, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, रविंद्र राणा, दान सिंह राणा, सतीश भट्ट ,नवीन भट्ट, केवल राणा आदि थे। संवाद