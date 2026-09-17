Udham Singh Nagar News: पौधों के संरक्षण का लिया संकल्प

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खटीमा। लायंस क्लब खटीमा सेवा की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण अभियान चलाया गया। क्लब की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न प्रजातियों के 21 पौधे रोपे। क्लब सदस्यों ने पौधों के संरक्षण और उनकी नियमित देखभाल का भी संकल्प लिया। क्लब अध्यक्ष पुष्पा राठौर सक्सेना ने कहा कि लगातार बढ़ता प्रदूषण और घटता हरित क्षेत्र पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। वहां पर जीतेंद्र पारुथी, नरिंदर सिंह गिल, मनोज कन्याल, कुलदीप राणा, कमल गहतोड़ी आदि थे। संवाद