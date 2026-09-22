काशीपुर: नाले में मिला 55 वर्षीय व्यक्ति का शव, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा

काशीपुर कोतवाली आईटीआई क्षेत्र के चौकी पैगा अंतर्गत एनएच-7 पर नरोला नाले के किनारे एमएस फूड कोड के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार 21 सितंबर 2026 को डायल 112 पर सूचना मिली कि लापता व्यक्ति का शव नदी में मिला है। सूचना पर उपनिरीक्षक सुशील कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान यामीन पुत्र खिलाफत हुसैन (55) निवासी चौबेजी का मजरा, चौकी पैगा के रूप में हुई। परिजनों बेटा मोमिन व मोनिश ने बताया कि यामीन 20 सितंबर को शाम चार बजे घास काटने के लिए घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे थे। मृतक के पास से मछली पकड़ने के 2-3 कांटे नाले में लगे मिले, जबकि पास में ही उसकी साइकिल और साइकिल पर मछली रखने वाला प्लास्टिक का थैला भी बरामद हुआ।

विज्ञापन





पुलिस का मानना है कि मृतक मछली पकड़ने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सालय काशीपुर भेज दिया गया है।