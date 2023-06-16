Udham Singh Nagar News: हाईस्कूल ढकिया नंबर एक को इंटर कॉलेज बनाने की कवायद शुरू

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काशीपुर ब्लॉक में पांच जीआईसी, दो जीजीआईसी और छह हाईस्कूल संचालित हैं। राउमावि ढकिया नंबर एक को 2010-11 में हाईस्कूल की मान्यता मिली थी। विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक और छह सहायक अध्यापक के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में विद्यालय की छात्रसंख्या 256 है। हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र-छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए करीब तीन किमी दूर कुंडेश्वरी या चार किमी दूर महादेव नगर इंटर कॉलेज जाना पड़ता है। विद्यालय दूर होने के कारण छात्राओं को अधिक परेशानी होती है। आर्थिक रूप से कमजोर घरों की कई बालिकाओं की पढ़ाई छूट भी जाती है। अभिभावक लंबे समय से विद्यालय के उच्चीकरण की मांग उठा रहे हैं।प्रधानाध्यापक लक्ष्मीकांत कश्यप ने बताया कि विद्यालय में पर्याप्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, खेल मैदान, शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था है। हर साल छात्रसंख्या में भी इजाफा हो रहा है। विद्यालय का उच्चीकरण होगा तो ग्रामीण विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।कोटराउमावि ढकिया नंबर एक का प्रस्ताव से सीईओ कार्यालय भेज दिया गया है। इंटर कॉलेज बनने पर विज्ञान और कला वर्ग की कक्षाएं संचालित होंगी। हाईस्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। -धीरेंद्र कुमार साहू, खंड शिक्षाधिकारी, काशीपुर