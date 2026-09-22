दुर्घटना: किच्छा रोड पर दो बाइकों की टक्कर, ढाई साल की मासूम बच्ची की मौत; मामले की जांच में जुटी पुलिस

सोमवार देर रात किच्छा रोड पर दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक ढाई साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है।