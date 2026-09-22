दुर्घटना: किच्छा रोड पर दो बाइकों की टक्कर, ढाई साल की मासूम बच्ची की मौत; मामले की जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधमसिंह नगर Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:37 AM IST
सार
सोमवार देर रात किच्छा रोड पर दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में ढाई साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।
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विस्तार
सोमवार देर रात किच्छा रोड पर दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक ढाई साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
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