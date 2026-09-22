बाजपुर: चीनी मिल कर्मचारियों का हंगामा, वेतन न मिलने पर मुख्य गेट पर दिया धरना; जमकर की नारेबाजी

बाजपुर में अगस्त माह का वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित चीनी मिल कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह मिल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में देरी पर रोष जताया और मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।

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