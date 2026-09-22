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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Sugar mill workers create an uproar; stage a sit-in at the main gate over non-payment of wages

बाजपुर: चीनी मिल कर्मचारियों का हंगामा, वेतन न मिलने पर मुख्य गेट पर दिया धरना; जमकर की नारेबाजी

Tue, 22 Sep 2026 11:30 AM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला ब्यूरो, बाजपुर
अमर उजाला ब्यूरो, बाजपुर Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:30 AM IST
सार

अगस्त का वेतन नहीं मिलने से नाराज बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह मिल गेट पर प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया। कर्मचारियों ने हर माह की सात तारीख तक वेतन भुगतान की मांग करते हुए मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।

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Sugar mill workers create an uproar; stage a sit-in at the main gate over non-payment of wages
मुख्य गेट पर हंगामा करते कर्मचारी। - फोटो : वीडियोग्रैब

विस्तार
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बाजपुर  में अगस्त माह का वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित चीनी मिल कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह मिल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में देरी पर रोष जताया और मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।

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कर्मचारियों ने कहा कि हर माह की सात तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रबंध तंत्र पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया।

प्रदर्शन के दौरान श्याम कार्तिक, वासवानंद जोशी, सुनील कुमार, रामकिशोर, भोगराज, अखिलेश, नन्हे, जुबेर, गुरमीत सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।

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