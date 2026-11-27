रास्ता पूछने के बहाने कर्नल के परिवार पर हमला: सोने की चेन लूटी, कार के शीशे तोड़े; वारदात सीसीटीवी में कैद
बिगवाड़ा गेट पर रास्ता पूछने के बहाने पूर्व कर्नल के परिवार पर चार-पांच बाइक और स्कूटी सवार हमलावरों ने तमंचा लहराकर हमला किया। बेटे के गले से सोने की चेन लूटी, महिलाओं से छीना-झपटी की और कार के पांच शीशे तोड़े। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।
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रुद्रपुर शहर के बिगवाड़ा गेट पर रास्ता पूछने के बहाने कार रुकवाई और फिर पूर्व कर्नल के परिवार को घेरकर हमला बोल दिया। चार-पांच बाइक और स्कूटी सवार हमलावरों ने तमंचा लहराते हुए गोली मारने की धमकी दी। बेटे के गले से सोने की चेन लूट ली और कार में बैठी महिलाओं से भी छीना-झपटी की। हमलावरों ने कार के पांच शीशे तोड़ दिए। परिवार ने किसी तरह भागकर जान बचाई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।
पंजाब निवासी रिटायर्ड कर्नल साधू सिंह बाजवा के मुताबिक, 25 नवंबर की रात उनका बेटा सुखमन सिंह पत्नी, मां, बहन और मौसी के साथ केशवगढ़, गदरपुर में विवाह समारोह से लौट रहा था। रात करीब 11:25 बजे बिगवाड़ा गेट पर कुछ लोगों ने रास्ता पूछने के बहाने कार रुकवाई। शक होने पर बेटा वहां से निकलने लगा तो आरोपियों ने पीछा कर प्रबल ग्रीन के पास घेर लिया और वारदात को अंजाम दिया।
पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।