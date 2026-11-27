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फोटो- 26 एचएलडी 01- पीएसए अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता टैगोर पब्लिक स्कूल। सोत: पीएसए



एथलेटिक्स ट्रायल स्थगित होने की नहीं मिली खिलाड़ियों को सूचना

हल्द्वानी। खेल विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित होने वाले बालिका वर्ग के जिला स्तरीय अंडर-16 एथलेटिक्स ट्रायल स्थगित कर दिए गए। इसकी सूचना देर से मिलने के कारण करीब 12 खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने स्टेडियम पहुंच गईं। जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने बताया कि जिला खेल विभाग हरिद्वार की ओर से योगस्थली खेल परिसर, रोशनाबाद में 26 से 28 नवंबर तक राज्य स्तरीय एथलेटिक्स आमंत्रण प्रतियोगिता आयोजित की जानी थी जिसे दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि निर्धारित होने के बाद ही जिला स्तरीय ट्रायल की तारीख तय की जाएगी। संवाद विज्ञापन

फोटो- 26 एचएलडी 01- पीएसए अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता टैगोर पब्लिक स्कूल। सोत: पीएसएएथलेटिक्स ट्रायल स्थगित होने की नहीं मिली खिलाड़ियों को सूचनाहल्द्वानी। खेल विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित होने वाले बालिका वर्ग के जिला स्तरीय अंडर-16 एथलेटिक्स ट्रायल स्थगित कर दिए गए। इसकी सूचना देर से मिलने के कारण करीब 12 खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने स्टेडियम पहुंच गईं। जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने बताया कि जिला खेल विभाग हरिद्वार की ओर से योगस्थली खेल परिसर, रोशनाबाद में 26 से 28 नवंबर तक राज्य स्तरीय एथलेटिक्स आमंत्रण प्रतियोगिता आयोजित की जानी थी जिसे दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि निर्धारित होने के बाद ही जिला स्तरीय ट्रायल की तारीख तय की जाएगी। संवाद

हल्द्वानी। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन (पीएसए) के अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट में टैगोर पब्लिक स्कूल ने आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल को सात रन से पराजित कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। बृहस्पतिवार को आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामाचौड़ में खेले गए फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए टैगोर पब्लिक स्कूल ने 118 रन रन बनाए। जवाब में आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल 111 रन ही बना सकी। टैगोर पब्लिक स्कूल के अंश पाल बेस्ट बैटर, कयान बिष्ट मैन ऑफ द मैच और आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल के जय पांडे बेस्ट बॉलर व विक्रांत बिष्ट को प्लेयर ऑफ द सीरीज बने।