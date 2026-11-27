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इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्षा दीपा दरम्वाल ने मुख्य अतिथि के रूप में मेले में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से मेले में पहुंचकर स्थानीय और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं। वहां परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, डीडीओ संतोष पंत, डीईओ अहमद नदीम सहित जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।ऐपण प्रतियोगिता के विजेता सम्मानितसरस मेले में आयोजित ऐपण कला प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में परी ने प्रथम, गुड़िया ने द्वितीय और सना परवीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में डोली प्रथम, वारिसा द्वितीय और रवीना तृतीय स्थान पर रहीं। सभी विजेताओं को मंच से सम्मानित किया गया।सीडीओ ने सरस मेले से की 37 हजार से अधिक की खरीदारीहल्द्वानी। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने बृहस्पतिवार को परिवार सहित सरस मेले में पहुंचकर विभिन्न स्टॉलों से लगभग 37,325 रुपये की खरीदारी की। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प सामग्री की खरीदारी में विशेष रुचि दिखाई। पांडे ने कहा कि लोकल फॉर वोकल की भावना को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय उत्पादों एवं पारंपरिक हस्तशिल्प को अधिक से अधिक बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों की आय में वृद्धि होगी और मातृशक्ति आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगी। उन्होंने सभी लोगों से सरस मेले में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने की भी अपील की।