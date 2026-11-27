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नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों प्रकृति के एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ नजारे की साक्षी बन रही है। यहां शाम ढलने के साथ ही पश्चिमी क्षितिज पर आसमान में रंगों की ऐसी अद्भुत छटा बिखर रही है, जिसे देखकर लोग बरबस ठहर जाने को मजबूर हो रहे हैं। पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज की लालिमा और क्षितिज पर नजर आती रंगों की समानांतर पट्टियां इन दिनों विंटर लाइन के आकर्षक दृश्य का एहसास करा रही हैं।सुनहरी, नारंगी, गुलाबी और गहरी लालिमा से सजा आसमान ऐसा प्रतीत होता है, मानो किसी चित्रकार ने विशाल कैनवास पर अपनी कूची से प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेर दी हो। शाम के समय यह नजारा नैनीताल की खूबसूरती में एक नया आकर्षण जोड़ रहा है।विंटर लाइन की खासियत यह है कि सूर्यास्त के दौरान आसमान में एक ऐसी आभासी क्षैतिज रेखा दिखाई देती है, जो वास्तविक क्षितिज से अलग नजर आती है। इसके ऊपर आसमान चमकीले रंगों से दमकता है, जबकि नीचे की ओर गहरे सलेटी, बैंगनी और मटमैले रंगों की पट्टी दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो आसमान में एक दूसरा क्षितिज बन गया हो।मौसम विज्ञान के जानकारों के अनुसार, इस अद्भुत दृश्य के पीछे वायुमंडल की विशेष परिस्थितियां काम करती हैं। सर्दियों में पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों की हवा के तापमान में अंतर के कारण यह स्थिति बनती है। इस दौरान वातावरण में मौजूद धूल, नमी और सूक्ष्म कणों से गुजरते हुए सूर्य की किरणों का अपवर्तन होता है। इससे आसमान में रंगों की अलग-अलग परतें उभरती हैं और विंटर लाइन जैसा आकर्षक दृश्य बनता है।इनसेटस्नोव्यू से खुर्पाताल तक दिखती है रंगों की दुनियानैनीताल में इस नजारे को देखने के लिए स्नोव्यू, टिफिन टॉप, नैना पीक, हनुमानगढ़ी और खुर्पाताल के आसपास के खुले स्थान अच्छे माने जाते हैं। इन दिनों यहां यह नजारा देखने और कैमरे में कैद करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है।खास बात यह है कि यह नजारा हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी क्षितिज पर लालिमा अधिक गहरी दिखाई देती है तो कभी नारंगी और सुनहरे रंग आसमान में दूर तक फैल जाते हैं और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है।इनसेटपर्यटन के लिए भी बन सकता है नया आकर्षणमसूरी की विंटर लाइन पहले से ही देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है। नैनीताल में भी इस प्राकृतिक खूबसूरती को शीतकालीन पर्यटन की एक विशेष पहचान के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए पर्यटन विभाग स्थानीय फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के सहयोग से विंटर लाइन दर्शन को प्रचारित कर सकता है।सूर्यास्त के समय कुछ पलों के लिए आसमान में बिखरने वाले ये रंग प्रकृति के उस जादू का अहसास कराते हैं, जिसे किसी कृत्रिम रोशनी या कैमरे के फिल्टर से पैदा नहीं किया जा सकता।