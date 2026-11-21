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बाजपुर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने और जनगणना के प्रति जागरूक किया। बीडीओ शेखर जोशी ने स्व-गणना की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है बल्कि देश की विकास योजनाओं, संसाधनों के उचित वितरण और सरकारी नीतियों के निर्माण का सबसे मजबूत आधार है। वहां प्रो. एवी सिंह, प्रो. सीवी सिंह, प्रो. जगमोहन नेगी, डॉ. अनिल सैनी, डॉ. जाहिद मुस्तफा, डॉ. शंगाता, डॉ. कैलाश, डॉ. जय सिंह आदि थे।