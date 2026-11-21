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बाजपुर। गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी गुरुपर्व को समर्पित महान गुरमत समागम का आयोजन शनिवार को दोराहा स्थित गुरुद्वारा नानकसर साहिब में हुआ। दूरदराज से पहुंची संगत ने गुरु महाराज के समक्ष शीश नवाया। कथावाचक भाई सुखदेव सिंह और भाई गुरप्रीत सिंह ने गुरबाणी कीर्तन और कथा के माध्यम से गुरु तेग बहादुर साहिब के जीवन, उनकी महान शहादत और धर्म व मानवता की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान के बारे में विस्तार से बताया। संगत को गुरु साहिब के बताए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ज्ञानदीप स्कूल के बच्चों ने शबद कीर्तन प्रस्तुत कर गुरु महिमा का गुणगान किया। गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं ने अटूट लंगर ग्रहण किया। वहां सुरजीत सिंह, हरवीर सिंह, बलजीत सिंह, गुरमीत सिंह, गुरनाम सिंह, यशपाल सिंह आदि रहे।