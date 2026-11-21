Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 21 Nov 2026 11:51 PM IST
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महोत्सव : रुद्रपुर के एमिनिटी स्कूल के पास बालाजी धाम में स्थापना दिवस पर महारुद्र यज्ञ महोत्सव सुबह 10 बजे से।
समारोह : पंतनगर विवि में दीक्षांत सम्मान समारोह के मौके पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भावत कथा : दिनेशपुर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
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समारोह : पंतनगर विवि में दीक्षांत सम्मान समारोह के मौके पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भावत कथा : दिनेशपुर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।