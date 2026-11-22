शहर के त्रिशूल चौक के पास रविवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब दिनेशपुर निवासी एक महिला अचानक टावर पर चढ़ गई। महिला को टावर पर चढ़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए।

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बताया जा रहा है कि महिला के बेटे पर एक किशोरी से छेड़छाड़ करने का आरोप है। शिकायत मिलने पर दिनेशपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके बेटे को थाने बुलाया था। इसके बाद महिला भी बेटे के पीछे थाने पहुंच गई। काफी देर तक बेटे को नहीं छोड़े जाने से नाराज होकर महिला रुद्रपुर पहुंची और त्रिशूल चौक के पास टावर पर चढ़ गई।महिला के टावर पर चढ़ने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीओ विभव सैनी स्वयं फोन के माध्यम से लगातार महिला से संपर्क कर उसे समझाने और सुरक्षित नीचे उतरने के लिए मनाने में जुटे रहे। पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति संभालने में लगी रही। वहीं, महिला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की प्राथमिकता महिला को सकुशल नीचे उतारना रही।