Udham Singh Nagar News: काशीपुर-हरिद्वार रूट पर सुचारू हुआ बस का संचालन

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कांवड़ यात्रा के चलते पिछले कुछ दिनों से इस रूट पर बसों का संचालन बाधित था। इससे हरिद्वार, नजीबाबाद, धामपुर होते हुए जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यात्रियों को निजी वाहनों में अधिक किराया देकर सफर करना पड़ रहा था। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए फिलहाल छह बसों को इस रूट पर लगाया गया है। सुबह पांच बजे से शाम तक हर दो घंटे के अंतराल में बसें उपलब्ध रहेंगी।सहायक महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि काशीपुर डिपो से हरिद्वार के लिए सीधी सेवा बहाल कर दी गई है। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर बसों की संख्या और फेरे बढ़ाए जाएंगे। बस संचालन शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। संवाद