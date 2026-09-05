Udham Singh Nagar News: इनरव्हील क्लब ऑफ काशीपुर ने मनाया सावन महोत्सव

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एक रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ क्लब की डिस्ट्रिक्ट आईएसओ प्राची अग्रवाल, एसी मैंबर डॉ. सुरुचि सक्सेना और क्लब के वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर किया। क्लब अध्यक्ष रुपाली अग्रवाल ने अगस्त माह की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी। वहां क्लब अध्यक्ष रुपाली अग्रवाल, शिल्पी अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, पारुल गोयल, नूपुर अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, स्मृति अग्रवाल, सुमन जिंदल, रचना गर्ग, डॉ. दीपिका गुड़िया, पूजा अग्रवाल सहित क्लब की सदस्याएं मौजूद रहीं।