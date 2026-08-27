Udham Singh Nagar News: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तीन संस्थाओं में हुआ करार

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सीडीओ दिवेश शाशनी ने बताया कि समझौता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और विकासखंड रुद्रपुर की रुद्रा स्वायत्त सहकारिता समिति (सीएलएफ) के मध्य हुआ है। इसमें ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना ने सहयोग किया है। यह पहल स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बाजार से जोड़ने का एक अहम कदम है। ग्रामोत्थान परियोजना से यह साझेदारी ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को संगठित बाजार उपलब्ध कराएगी। समझौते के तहत कोको पेट्रोल पंप, गौतम अस्पताल के पास एक विशेष बिक्री केंद्र स्थापित होगा। यह बिक्री केंद्र महिलाओं की ओर से निर्मित स्थानीय और गुणवत्ता वाले उत्पादों को ग्राहकों तक सीधे पहुंचाएगा। इससे उनकी बिक्री के लिए एक नया और सशक्त बाजार मिलेगा।