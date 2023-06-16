Udham Singh Nagar News: 83 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल, पहले चरण में 31 का चयन

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शनिवार को चयन ट्रायल का शुभारंभ एकेडमी के एमडी अमित कांबोज और प्रधानाचार्या मधु शर्मा ने किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की ने बताया कि प्रतियोगिता में सीडीओ पिथौरागढ़ डॉ. दीपक सैनी और काशीपुर के एसडीएम अभय प्रताप सिंह सहित कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन चयनित खिलाड़ियों की दो टीमें बनाकर मैच कराया गया। रविवार को भी ट्रायल मैच खेले जाएंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय टीम के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। खेल विभाग ने ट्रायल के निष्पक्ष और तकनीकी संचालन के लिए अनुभवी चयनकर्ता मोहम्मद साजिद, नवनीत राय और विनय सैनी को जिम्मेदारी सौंपी है। वहां क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के सदस्य राहुल पवार, जिला सचिव नूर आलम, शैलेष, मनीष आदि मौजूद रहे।