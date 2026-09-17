Udham Singh Nagar News: 32 मेधावियों को किया सम्मानित

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बाजपुर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 32 मेधावियों को सम्मानित किया गया। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष उदय राज सिंह, संरक्षक प्रमोद सिंह तोमर, उपाध्यक्ष सूर्यप्रताप सिंह चौहान ने हाईस्कूल के इंटर के 16-16 मेधावियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन एसएन सिंह ने किया। वहां संस्था प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चंद चौहान, शिवपाल सिंह, संजीव कुमार सिंह, दलजीत सिंह राणा, देवेंद्र रावत, रविंद्र सिंह, अशोक कुमार सिंह, केपी सिंह आदि थे। संवाद