फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   The marriage of Sita and Rama was enacted at Bangsheel.

Tehri News: बंगशील में सीता व राम के विवाह का हुआ मंचन

Tue, 20 Oct 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 20 Oct 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
The marriage of Sita and Rama was enacted at Bangsheel.

विज्ञापन
थत्यूड़ (टिहरी) । जौनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बंगशील के आदर्श रामलीला समिति की ओर से संचालित रामलीला की 5 वीं संध्या पर रामलीला के कलाकारों ने भगवान राम और सीता विवाह का मंचन किया। सीता के विवाह के लिए जनकपुरी को सजाया गया। इस मौके पर विमल नौटियाल, दुर्गेश, हेमंत चमोली, समिति संरक्षक वीरेंद्र दत्त नौटियाल, कमल किशोर नौटियाल, महावीर राणा, शांति प्रसाद चमोली, महिपाल राणा, जगत राणा, प्रेम सिंह राणा, बच्चन सिंह राणा, गोविंद सिंह राणा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed