फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Two caught slaughtering protected animal; three absconding

Roorkee News: संरक्षित पशु का कटान करते दो पकड़े, तीन फरार

Sun, 04 Oct 2026 06:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sun, 04 Oct 2026 06:20 PM IST
विज्ञापन
Two caught slaughtering protected animal; three absconding
240 किलो से अधिक प्रतिबंधित मांस और अवशेष बरामद
विज्ञापन


- मुखबिर की सूचना पर गढ़ी संघीपुर गांव पहुंंची पुलिस ने की कार्रवाई
लक्सर। गढ़ी संघीपुर गांव में संरक्षित पशु कटान की सूचना पर गोवंश संरक्षण स्क्वाड और कोतवाली पुलिस की टीम ने छापा मारा। पुलिस ने संरक्षित पशु का कटान कर रहे दो आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया। हालांकि उनके तीन साथी भाग निकले। मौके से 240 किलो प्रतिबंधित मांस, पशु अवशेष और धारदार हथियार बरामद किए गए।


पुलिस के अनुसार, 3 अक्तूबर की रात गोवंश संरक्षण स्क्वाड प्रभारी क्षेत्र में गश्त पर थे। मुखबिर ने उन्हें गढ़ी संघीपुर गांव में एक पाॅपुलर के खेत में संरक्षित पशु के कटान किए जाने की सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस के साथ उन्होंने बताए गए स्थान पर छापा मारा। पुलिस को आता देख यहां मौजूद आरोपी भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दो लोगों को पकड़ लिया व तीन अन्य मौके से भाग निकले। मौके से पुलिस ने 240 किलो से अधिक प्रतिबंधित मांस, धारदार हथियार, पशु अवशेष और अन्य सामान बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम मेहरबान और अब्दुल अजीज व मौके से फरार हुए अपने साथियों के नाम कुर्बान, जावेद और काला सभी निवासीगण ग्राम गढ़ी संघीपुर कोतवाली लक्सर बताए। बरामद मांस को नमूना सुरक्षित करने के बाद निस्तारित करा दिया गया। स्क्वाड प्रभारी शरद सिंह की ओर से आरोपियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed