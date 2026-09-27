Roorkee News: पेट्रोल पंप पर 9500 रुपये की लूट के दो आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, 24 सितंबर की रात दो युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। दोनों ने 40 रुपये का पेट्रोल भरवाया और इसके बाद कर्मचारी को 200 रुपये का नोट दिया। कर्मचारी जब 160 रुपये वापस कर रहा था तभी आरोपियों ने उसके हाथ में रखी करीब 9500 रुपये की रकम लूट ली।कर्मचारी ने आरोपियों का पीछा करने का प्रयास किया तो उन्होंने तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर कोतवाली भगवानपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।इसके साथ ही संदिग्धों और वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही थी। शनिवार देर रात पुलिस टीम ने सिकंदरपुर-सिरचंदी मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया।