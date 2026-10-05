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Roorkee News: प्रधानाचार्य के साथ घटना पर परिषद ने जताया रोष

Mon, 05 Oct 2026 10:27 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:27 PM IST
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The council expressed anger over the incident with the principal.
उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद की मूलराज कन्या इंटर कॉलेज रामनगर में हुई बैठक में राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज गुरुकुल नारसन के प्रधानाचार्य आर्यव्रत चौधरी के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की गई। परिषद पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से मामले में दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिला अध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रांतीय संरक्षक डॉ. घनश्याम गुप्ता और जनपदीय संरक्षक प्रधान डॉ. विजय कुमार ने कहा कि किसी भी प्रधानाचार्य के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रांतीय उपाध्यक्ष कैप्टन अजय कौशिक ने कहा कि किसी शिक्षक या प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत है तो विभागीय स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। परिषद के संरक्षक समय सिंह सैनी और डॉ. एनके शर्मा ने घटना पर चिंता जताई। जिला महिला उपाध्यक्ष पुष्पा चौधरी ने प्रधानाचार्य की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए।
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