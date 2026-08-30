फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Rivers in spate due to torrential rain; cows swept away in Mohandron

Roorkee News: मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, मोहंडरों में बहने लगी गाय

Sun, 30 Aug 2026 05:41 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:41 PM IST
विज्ञापन
Rivers in spate due to torrential rain; cows swept away in Mohandron
शिवालिक की पहाड़ियों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। रविवार सुबह बंजारावाला क्षेत्र में मोहंडरों नदी अचानक उफान पर आ गई। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे रहने वाले वन गुर्जर दहशत में आ गए।
विज्ञापन


बताया गया कि नदी किनारे वन गुर्जरों की गायें चर रहीं थीं। इसी दौरान अचानक नदी का पानी बढ़ गया और एक गाय तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगी। गाय को बहता देखकर एक वन गुर्जर ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेज बहाव में नदी के अंदर उतरकर उसे बचाने का प्रयास किया। वह काफी देर तक गाय को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई दिया।
विज्ञापन

इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिवालिक क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर कभी भी अचानक बढ़ सकता है। इससे नदी किनारे रहने वाले वन गुर्जरों के साथ ही उनके पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने लोगों से नदी और बरसाती नालों के आसपास जाने से बचने व बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed