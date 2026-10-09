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Roorkee News: संयुक्त मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर रेल रोको आंदोलन दो माह के लिए स्थगित

Fri, 09 Oct 2026 05:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:19 PM IST
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'Rail Roko' agitation deferred for two months following assurance from the Joint Magistrate
ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन संख्या 512सी पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण में देरी के विरोध में 10 अक्तूबर को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन और धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की की ओर से निर्माण कार्य में तेजी लाने और समस्या के समाधान के लिए की जा रही पहल के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
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अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने आरओबी स्वीकृत होने के 13 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस संबंध में संयुक्त मजिस्ट्रेट से वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सचिव लोक निर्माण विभाग को स्थलीय निरीक्षण कराकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है।
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संयुक्त मजिस्ट्रेट के अनुसार, सैन्य भूमि के मुआवजे के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है। इसके समाधान के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार और उनके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सैन्य भूमि से संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। समिति के हर्ष प्रकाश काला ने बताया कि संयुक्त मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर आंदोलन और धरना दो माह के लिए स्थगित किया गया है। आरओबी निर्माण में अत्यधिक देरी को लेकर क्षेत्र की जनता में आक्रोश है।
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