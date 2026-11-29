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संवाद न्यूज एजेंसीलक्सर। भोगपुर क्षेत्र में बाड़े में बंधी भैंसें चोरी कर ले जा रहे संदिग्धों के वाहन को ग्रामीणों ने घेर लिया। स्वयं को घिरता देख टेंपो वाहन में सवार दो संदिग्ध वाहन और दो पशु मौके पर छोड़कर भाग निकले। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।मामले में गुर्जर बस्ती पदार्था निवासी अमीर हमजा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पशु तिलकपुरी सीर बस्ती के समीप बाड़े में बंधे थे। 28 नवंबर की देर शाम को उनके बाड़े में बंधी चार भैंस चोरी कर ली गईं। वह बाड़े में पहुंचे तो यहां बंधी भैंसें गायब मिली। इस दौरान एक मोबाइल फोन उन्हें वहां पड़ा मिला।उन्होंने परिजन और आसपास के ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वह परिजन और ग्रामीणों के साथ पशुओं की तलाश में निकल गए। भिक्कमपुर में पेट्रोल पंप के समीप एक टेंपो वाहन उन्हें नजर आया। इसमें दो भैंस बंधी थी। उन्होंने शोर मचाते हुए पीछा किया तो वाहन में सवार दो व्यक्ति वाहन छोड़कर मौके से भाग निकले।उन्होंने सूचना पुलिस को दी। इसके बाद वह वाहन और पशु लेकर पुलिस चौकी पहुंचे। कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फरार हुए लोगों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।